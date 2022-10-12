Минобороны РФ: российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны РФ рассказали о неудачной попытке взвода при поддержке бронетехники ВСУ атаковать село Новодаровка в Запорожской области.

"Ликвидировано семь украинских солдат и бронемашина", — отметили в российском военном ведомстве.

Ранее в министерстве сообщили, что ВСУ потеряли свыше 70 человек на Криворожском направлении. Также в МО заявили об уничтожении одного танка, 16 бронемашин и четырёх автомобилей.

Вместе с этим в Минобороны России сказали, что армия нашей страны поразила штаб "Правого сектора"*.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ