В Минобороны РФ рассказали о неудачной попытке взвода при поддержке бронетехники ВСУ атаковать село Новодаровка в Запорожской области.
"Ликвидировано семь украинских солдат и бронемашина", — отметили в российском военном ведомстве.
Ранее в министерстве сообщили, что ВСУ потеряли свыше 70 человек на Криворожском направлении. Также в МО заявили об уничтожении одного танка, 16 бронемашин и четырёх автомобилей.
Вместе с этим в Минобороны России сказали, что армия нашей страны поразила штаб "Правого сектора"*.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.