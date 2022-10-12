Согласно сообщению минобороны Нидерландов, в планах страны — поставка Украине систем ПВО и ПРО на сумму свыше 15 миллионов евро.
Поводом для такого решение стали удары по украинской энергосистеме, нанесённые 10 октября.
"Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины… Поставка ракет стоимостью более 15 миллионов евро осуществляется в свете недавних ударов России по Украине", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о намерении поставить Киеву дополнительные ракеты, боеприпасы, а также отправлять на Украину своих военных инструкторов.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.