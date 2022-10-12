Нидерланды направят Киеву ракеты ПВО и ПРО на 15 млн евро

Согласно сообщению минобороны Нидерландов, в планах страны — поставка Украине систем ПВО и ПРО на сумму свыше 15 миллионов евро.

Поводом для такого решение стали удары по украинской энергосистеме, нанесённые 10 октября.

"Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины… Поставка ракет стоимостью более 15 миллионов евро осуществляется в свете недавних ударов России по Украине", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о намерении поставить Киеву дополнительные ракеты, боеприпасы, а также отправлять на Украину своих военных инструкторов.