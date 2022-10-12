Сладков: "Украинцы мечутся, как мыши по амбару"

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал, что на данный момент происходит в Донбассе.

Сладков: "Украинцы мечутся, как мыши по амбару"

В эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" журналист сообщил, что армия Российской Федерации создала устойчивую систему обороны на всех направлениях.

"Украинцы мечутся, как мыши по амбару. Инициатива переходит к нам", — отметил Сладков.