Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал, что на данный момент происходит в Донбассе.
В эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" журналист сообщил, что армия Российской Федерации создала устойчивую систему обороны на всех направлениях.
"Украинцы мечутся, как мыши по амбару. Инициатива переходит к нам", — отметил Сладков.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.