10 000 боевиков ВСУ закончили подготовку в Британии и возвращаются на фронт

Сообщается, что 10 000 солдат Вооружённых сил Украины закончили военную подготовку в Великобритании и возвращаются на Украину, чтобы отправиться в зону боевых действий.

Об этом пишет издание Visegrad 24. Достоверность информации по количеству оценить трудно, заявила "Русская Весна".

Сообщается, что это уже вторая группа националистов, завершившая обучение на Туманном Альбионе.