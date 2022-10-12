Сообщается, что 10 000 солдат Вооружённых сил Украины закончили военную подготовку в Великобритании и возвращаются на Украину, чтобы отправиться в зону боевых действий.
Об этом пишет издание Visegrad 24. Достоверность информации по количеству оценить трудно, заявила "Русская Весна".
Сообщается, что это уже вторая группа националистов, завершившая обучение на Туманном Альбионе.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.