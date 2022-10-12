Резников сказал, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО

Де-факто Украина уже в НАТО, сказал глава Минобороны Алексей Резников в соцсети после встречи с генеральным секретарём военного блока Йенсом Столтенбергом.

"Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Я уверен, что наша победа и успешные реформы откроют новые горизонты для Украины”, — заявил украинский министр обороны.

Ранее Владимир Зеленский сказал о подаче заявки на вступление в Альянс в ускоренном порядке. Это было сразу после того, как президент РФ Владимир Путин и главы ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к Российской Федерации.

По словам советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, принятие Украины в НАТО сегодня несвоевременно. Генсекретарь Столтенберг пообещал, что военный блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.