В Херсоне обнаружен схрон сотрудника СБУ с множеством американского оружия. Согласно информации, сам хозяин склада успел сбежать на подконтрольную Киеву территорию.
"Хранились три автомата, в том числе американский автоматический карабин М4А1, оптические прицелы, два ружья и обрез, патроны к ним. Также обнаружено военное обмундирование натовского образца и флаг США", — сообщили в экстренных службах региона.
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