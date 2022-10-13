В Херсоне обнаружен схрон сотрудника СБУ с множеством американского оружия

В Херсоне обнаружен схрон сотрудника СБУ с множеством американского оружия. Согласно информации, сам хозяин склада успел сбежать на подконтрольную Киеву территорию.

"Хранились три автомата, в том числе американский автоматический карабин М4А1, оптические прицелы, два ружья и обрез, патроны к ним. Также обнаружено военное обмундирование натовского образца и флаг США", — сообщили в экстренных службах региона.