Агент СБУ Кишинец: служба угрожала ему похищением четырёхлетнего сына

Служба безопасности Украины угрожала своим агентам похищением членов семьи, в том числе и детей, чтобы предупредить отказ от сотрудничества и обеспечить полное подчинение, рассказал задержанный российскими силовиками СБУшник Павел Кишинец.

"После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны", и они похитят моего внебрачного сына, ему в июле исполнилось четыре года", — пояснил украинский агент в беседе с РИА Новости.

Кишинец также подтвердил, что СБУ завербовала его для подготовки беспорядков на территории России и укрепления связей в экстремистских организациях.