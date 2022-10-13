Служба безопасности Украины угрожала своим агентам похищением членов семьи, в том числе и детей, чтобы предупредить отказ от сотрудничества и обеспечить полное подчинение, рассказал задержанный российскими силовиками СБУшник Павел Кишинец.
"После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны", и они похитят моего внебрачного сына, ему в июле исполнилось четыре года", — пояснил украинский агент в беседе с РИА Новости.
Кишинец также подтвердил, что СБУ завербовала его для подготовки беспорядков на территории России и укрепления связей в экстремистских организациях.
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