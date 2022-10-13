Эксперт о террористических методах ВСУ: ставят крестики на домах активистов

Террористические силы Украины продолжают работать внутри России.

Об этом сообщил кандидат политических наук, эксперт бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

От отметил, что террористы имеют связь с Минобороны Украины и почти всегда их курирует начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"На территории РФ, в Херсонской области, Запорожской области, включая Бердянск, Мелитополь, есть сеть террористическая внутри России. Есть эта сеть агентов внутри ДНР, которая занимается не только корректировкой огня, наводкой — крестики ставят на домах активистов и в отелях, где проживают прикомандированные для помощи в освоении сельскохозяйственных угодий, разработке планов по реализации программ по восстановлению Донбасса и т. д.", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал эксперт.

По его словам, людей вычисляют при помощи геолокации, передают данные в Центр, где сидит человек за монитором. Ему докладывают: эту гостиницу, например, в Херсоне надо бомбить прямо сейчас, подытожил Ераносян.