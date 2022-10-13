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Межевич: "Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший"

Силовые структуры

Польша может начать военные провокации в Белоруссии, поскольку Варшава уже непредсказуема.

Межевич: "Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший"

Об этом сообщил глава Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о развертывании совместной группировки войск. Это как раз и связано с тем, что поляки наращивают большие силы на границе с Белоруссией.

"Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший. А это очень опасно для международных отношений. Вы можете подготовиться к атакам предсказуемого врага. А подготовиться к атакам Варшавы очень трудно, потому что этот враг постоянно пребывает в психологическом и этнополитическом стрессе", — в интервью "Украине.ру" рассказал эксперт.

Он отметил, что лидеры РФ и Белоруссии заняли правильную позицию, поскольку понимают масштаб угроз от этих "игроков".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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