Польша может начать военные провокации в Белоруссии, поскольку Варшава уже непредсказуема.
Об этом сообщил глава Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о развертывании совместной группировки войск. Это как раз и связано с тем, что поляки наращивают большие силы на границе с Белоруссией.
"Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший. А это очень опасно для международных отношений. Вы можете подготовиться к атакам предсказуемого врага. А подготовиться к атакам Варшавы очень трудно, потому что этот враг постоянно пребывает в психологическом и этнополитическом стрессе", — в интервью "Украине.ру" рассказал эксперт.
Он отметил, что лидеры РФ и Белоруссии заняли правильную позицию, поскольку понимают масштаб угроз от этих "игроков".
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