МГБ ДНР: в Мариуполь забросили диверсионную группу из боевиков "Азова"*

В Донецкой Народной Республики заявили, что на территорию Мариуполя была переброшена диверсионная группировка, которая состояла из боевиков националистического батальона "Азов"*. В городе для них был заготовлен схрон с оружием.

"Боевики готовили теракты в отношении органов власти и мирного населения республики. Обнаружен схон, в котором находилось единиц автоматического оружия", - заявили в МГБ ДНР.

На данный момент проводится розыск диверсантов.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.