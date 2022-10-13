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МГБ ДНР: в Мариуполь забросили диверсионную группу из боевиков "Азова"*

Силовые структуры

В Донецкой Народной Республики заявили, что на территорию Мариуполя была переброшена диверсионная группировка, которая состояла из боевиков националистического батальона "Азов"*. В городе для них был заготовлен схрон с оружием.

"Боевики готовили теракты в отношении органов власти и мирного населения республики. Обнаружен схон, в котором находилось единиц автоматического оружия", - заявили в МГБ ДНР.

На данный момент проводится розыск диверсантов. 

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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