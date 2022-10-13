Шапша заявил, что в Калужской области сбили беспилотник

В Калужской области сбили беспилотник. Другому дрону удалось скрыться с радаров. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.

Первый летательный аппарат был обнаружен вчера, 12 октября. Системы противовоздушной обороны "Панцирь" сбили дрон в районе деревни Салово.