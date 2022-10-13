В Калужской области сбили беспилотник. Другому дрону удалось скрыться с радаров. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Первый летательный аппарат был обнаружен вчера, 12 октября. Системы противовоздушной обороны "Панцирь" сбили дрон в районе деревни Салово.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.