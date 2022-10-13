Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск рассказал, почему на просьбу расширить работу Starlink он ответил отказом.
12 октября в разговоре с аналитиком Яном Бреммером американский предприниматель признался, что опасается возможной эскалации конфликта на Украине.
Напоминаем, что Илона Маска раскритиковали на Украине за предложения пойти на компромиссы с Россией для предотвращения мировой ядерной войны. В Одессе с рекламных щитов сняли фотографии бизнесмена. Это произошло из-за высказывания им плана по урегулированию конфликта на Украине, предполагавший под наблюдением ООН проведение референдумов в регионах.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.