В районе Кременной на Лиманском направлении наши войска продолжают наносить контрудары. Силами бойцов группировки "Отважных" и ЗВО в одном из боёв около населённого пункта Терны был взят в плен подполковник ВСУ Толоков Андрей Григорьевич, который в это время проверял посты.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.