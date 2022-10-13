Подполковник ВСУ Толоков взят в плен ВС РФ на Лиманском направлении

В районе Кременной на Лиманском направлении наши войска продолжают наносить контрудары. Силами бойцов группировки "Отважных" и ЗВО в одном из боёв около населённого пункта Терны был взят в плен подполковник ВСУ Толоков Андрей Григорьевич, который в это время проверял посты.