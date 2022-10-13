Сегодня, 13 октября, ВСУ с помощью артиллерии обстреляли Донецк, Макеевку, Зайцево и Михайловку, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.08 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", — значится в сообщении ведомства.
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