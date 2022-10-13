Руденко: "украинцы, скажите спасибо за сегодняшний ракетный обстрел Зеленскому"

Боевики украинской армии продолжают обстреливать Белгородскую область. Сегодня, 13 октября, по всей Украине ревёт воздушная тревога — ракеты летят по областям. Репортёр Андрей Руденко эмоционально высказался по данной ситуации:

"Украинцы, скажите спасибо за сегодняшний ракетный обстрел Зеленскому! Кто его просил отдавать приказ на удары по Белгороду? Тем более эти удары военного смысла не несут. Вот и полетела ответка по всем фронтам".