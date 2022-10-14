Политолог Сосновский: Германия — уже участник конфликта на Украине

Немецкие власти тестируют на Украине новейшие средства ПВО собственного производства, а потому ФРГ можно считать полноценным участникам конфликта, уверен политолог Александр Сосновский.

Он отметил, что бундесвер не будет просто передавать украинской армии самые современные и дорогие установки IRIS. Германия станет настаивать, чтобы их применение осуществлялось под надзором немецких специалистов.

"Эти ПВО ещё не стоят на вооружении армия ФРГ. Их только опробуют на Украине. Германия открыто участвует в войне", — отметил эксперт в эфире телеканала "Соловьев Live".

Также Сосновский обратил внимание на резко возросшее число украинских мужчин в немецких городах. Политолог предположил, что они не являются беженцами, а проходят обучение у инструкторов НАТО, чтобы позже вернуться на Украину.

Накануне американские СМИ сообщили о планах Североатлантического альянса восстановить военную промышленность Украины за 10 лет.