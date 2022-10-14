Президент России Владимир Путин рассказал о причинах, заставивших объявить в стране частичную мобилизацию, и о том, как осуществляется подготовка призывников.
Одних контрактников недостаточно для того, чтобы держать линию соприкосновения, составляющую 1100 км, объяснил президент.
33 тысячи мобилизованных сейчас проходят военную подготовку в подразделениях, 16 тысяч призывников уже принимают участие в боевых действиях в войсках.
"Все граждане, призываемые по мобилизации, должны пройти подготовку. Первый этап — 5-10 дней, второй этап — 5-15 дней, третий этап — в войсках, которые принимают участие в боевых действиях", — сказал Путин.
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