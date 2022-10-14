Переданный Украине Германией зенитно-ракетный комплекс IRIS-T уже развернули на южном направлении фронта.

Об этом сообщает Telegram-канал журналиста телеведущего Руслана Осташко.

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