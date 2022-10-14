На Украине сообщают о военной технике, двигающейся из Белоруссии на границу

Украинские Telegram-каналы сообщили о большом количестве военной техники, которая двигается вдоль украинской границы из Белоруссии.

Об этом сообщает в своём аккаунте мессенджера телеведущий Руслан Осташко.

Портал заявил о колонне из БТР 82-а, которая идёт по городу Пинску (23 километра до границы с Украиной).