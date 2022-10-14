Украинские Telegram-каналы сообщили о большом количестве военной техники, которая двигается вдоль украинской границы из Белоруссии.
Об этом сообщает в своём аккаунте мессенджера телеведущий Руслан Осташко.
Портал заявил о колонне из БТР 82-а, которая идёт по городу Пинску (23 километра до границы с Украиной).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.