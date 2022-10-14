В Москве на Митинском радиорынке полицейские задержали сегодня два автобуса уклонистов от частичной мобилизации. Об этом сообщает Baza со ссылкой на владельцев торговых точек.
Они заявили, что сотрудники полиции оцепили рынок в полдень и начали проверку документов и патентов на экономическую деятельность.
Но главной их целью якобы были молодые люди, которые значатся в списках военкоматов как уклонисты.
По словам предпринимателей, таких после проверки задерживали. В итоге с рынка увезли около 40 человек: их посадили в автобусы и отправили в отделы МВД, после чего развезли по мобилизационным пунктам, пишет издание.
Ранее появилась информация, что в Москве у станций метро устраивают "облавы" и вручают повестки всем подряд мужчинам. Сенатор Андрей Клишас призвал организовать проверку данного факта.
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