После обстрела со стороны Украины в Белгороде горит электроподстанция

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером в пятницу снова обстреляли Белгородскую область. Сообщается о взрыве на электроподстанции в Белгороде.

Там возник сильный пожар. После прилёта в ряде районов города пропал свет.

Местные источники также пишут о работе ПВО и одновременном вылете ракет в сторону Харькова.

Ранее сегодня сообщалось о семи взрывах над городом. Украинские ракеты были уничтожены ПВО.