Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером в пятницу снова обстреляли Белгородскую область. Сообщается о взрыве на электроподстанции в Белгороде.
Там возник сильный пожар. После прилёта в ряде районов города пропал свет.
Местные источники также пишут о работе ПВО и одновременном вылете ракет в сторону Харькова.
Ранее сегодня сообщалось о семи взрывах над городом. Украинские ракеты были уничтожены ПВО.
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