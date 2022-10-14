По словам Арестовича, на Украину льётся "золотой дождь" — оружейный

Как заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, на Незалежную льётся "золотой оружейный дождь".

Пропагандист националистического режима отметил, что украинская сторона за последние несколько дней получила огромное количество вооружения от "западных друзей".

"Золотой дождь оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней, — мы и близко не мечтали", — цитирует его RT.

Ранее советник Зеленского заявлял о работе систем ПВО, рассказав, что с Чёрного моря прилетело 12 ракет "Калибр", 18 из которых сбили.