Как заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, на Незалежную льётся "золотой оружейный дождь".
Пропагандист националистического режима отметил, что украинская сторона за последние несколько дней получила огромное количество вооружения от "западных друзей".
"Золотой дождь оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней, — мы и близко не мечтали", — цитирует его RT.
Ранее советник Зеленского заявлял о работе систем ПВО, рассказав, что с Чёрного моря прилетело 12 ракет "Калибр", 18 из которых сбили.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.