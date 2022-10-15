Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщает, что попытка контрнаступления ВС Украины в регионе сводится к артобстрелам.
Ранее он говорил, что украинские войска пытаются наступать в районе дороги Дудчаны-Берислав. С его слов, линия фронта не изменилась.
"Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, всё стоит на своих местах без изменений. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем армии России", — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.