Стремоусов: наступление ВСУ на Херсонском направлении сводится к артобстрелам

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщает, что попытка контрнаступления ВС Украины в регионе сводится к артобстрелам.

Ранее он говорил, что украинские войска пытаются наступать в районе дороги Дудчаны-Берислав. С его слов, линия фронта не изменилась.

"Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, всё стоит на своих местах без изменений. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем армии России", — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.