С космодрома Плесецк на орбиту выведен секретный военный спутник

Засекреченный военный спутник, получивший обозначение Космос-2560, был запущен с военного космодрома Плесецк, расположенного на севере Архангельской области.

На орбиту его вывела ракета-носитель "Ангара”. Согласно краткому заявлению Минобороны РФ, космический аппарат "успешно достиг орбиты", радиосвязь между ним и центром управления полетами установлена, все системы функционируют в штатном режиме.

"Боевые расчеты космических сил ВКС России осуществили успешный запуск ракеты-носителя легкого класса” Ангара-1.2" с космическим спутником для Министерства обороны России с государственного испытательного космодрома Плесецк", — говорится в сообщении военного ведомства.

Никакими подробностями о миссии или технических возможностях спутника военные не поделились.

Такой же секретный запуск "Ангары-1.2" с другим военным спутником был проведен с Плесецка 30 апреля 2022 года.