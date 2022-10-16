Засекреченный военный спутник, получивший обозначение Космос-2560, был запущен с военного космодрома Плесецк, расположенного на севере Архангельской области.
На орбиту его вывела ракета-носитель "Ангара”. Согласно краткому заявлению Минобороны РФ, космический аппарат "успешно достиг орбиты", радиосвязь между ним и центром управления полетами установлена, все системы функционируют в штатном режиме.
"Боевые расчеты космических сил ВКС России осуществили успешный запуск ракеты-носителя легкого класса” Ангара-1.2" с космическим спутником для Министерства обороны России с государственного испытательного космодрома Плесецк", — говорится в сообщении военного ведомства.
Никакими подробностями о миссии или технических возможностях спутника военные не поделились.
Такой же секретный запуск "Ангары-1.2" с другим военным спутником был проведен с Плесецка 30 апреля 2022 года.
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