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Washington Post: поставки "букетов" из Ирана в РФ набирает обороты

Силовые структуры

Иран увеличивает поставки оружия России для специальной операции на Украине.

Washington Post: поставки "букетов" из Ирана в РФ набирает обороты

Как сообщает The Washington Post, Иран тайно отправляет не только ударные беспилотники, но и то, что "некоторые официальные лица назвали ракетами класса "земля-земля" иранского производства".

"В последние дни независимые новостные агентства опубликовали фотографии остатков беспилотников иранского производства, использовавшихся для ударов по украинским объектам, что поставило под сомнение неоднократные отрицания Ираном того, что он поставлял такое оружие своему союзнику — России", — пишут авторы статьи.

Отмечается, что Тегеран намерен поставлять Москве не только БПЛА, но и баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar класса "земля-земля".

Американские спецслужбы отказались комментировать информацию о предстоящих поставках иранского вооружения в РФ, подытожила газета. 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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