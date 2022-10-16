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ВСУ начали использовать в Донбассе принципиально новую тактику

Силовые структуры » Министерство обороны

Массированные ракетные обстрелы, обрушенные на украинскую стратегическую инфраструктуру, вкупе с успешной работой российской авиации, показали уязвимость ВСУ. Сейчас их командование в спешном порядке начало менять тактику ведения боёв.

ВСУ начали использовать в Донбассе принципиально новую тактику

Об этом рассказывает портал Avia. pro. По данным издания, бронетанковые части украинской армии всё чаще используют метод "блуждающих танков". Его суть в том, что машины передвигается не группами, а поодиночке, причём по можно более хаотичным траекториям, чтобы по ним сложнее было попасть.

Координируют действия танковых экипажей с помощью беспилотников и наблюдательных групп.

Впрочем, как показала вчерашняя атака по направлению к Мыловому (село в Херсонской области), тактика эта не даёт гарантий успеха — российские ВС при поддержке ударных беспилотников шансов на успех украинцам не оставили. Атака, хоть и велась по нескольким направлениям, была отбита:

"После дружной работы авиации и артиллерии и стойкости наземных войск аккуратный оптимизм у нас имеется", — пишет военкор Александр Сладков.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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