ВСУ начали использовать в Донбассе принципиально новую тактику

Массированные ракетные обстрелы, обрушенные на украинскую стратегическую инфраструктуру, вкупе с успешной работой российской авиации, показали уязвимость ВСУ. Сейчас их командование в спешном порядке начало менять тактику ведения боёв.
Об этом рассказывает портал Avia. pro. По данным издания, бронетанковые части украинской армии всё чаще используют метод "блуждающих танков". Его суть в том, что машины передвигается не группами, а поодиночке, причём по можно более хаотичным траекториям, чтобы по ним сложнее было попасть.
Координируют действия танковых экипажей с помощью беспилотников и наблюдательных групп.
Впрочем, как показала вчерашняя атака по направлению к Мыловому (село в Херсонской области), тактика эта не даёт гарантий успеха — российские ВС при поддержке ударных беспилотников шансов на успех украинцам не оставили. Атака, хоть и велась по нескольким направлениям, была отбита:
"После дружной работы авиации и артиллерии и стойкости наземных войск аккуратный оптимизм у нас имеется", — пишет военкор Александр Сладков.
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Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.