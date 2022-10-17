Ещё в четырёх регионах Украины этой ночью объявили воздушную тревогу. Так, сирена звучит уже в шести областях страны.
Ранее сообщалось, что местных жителей призвали не покидать укрытие в двух областях:
Согласно информации, такое же требование поступило от администраций:
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В одном из сёл Белгородской области обнаружены фрагменты сбитой американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.