Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Ещё в четырёх регионах Украины этой ночью объявили воздушную тревогу. Так, сирена звучит уже в шести областях страны.

Ранее сообщалось, что местных жителей призвали не покидать укрытие в двух областях:

Николаевской,

Полтавской.

Согласно информации, такое же требование поступило от администраций:

Черкасской,

Одесской,

Сумской,

Днепропетровской областей.