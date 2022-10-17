Боец Росгвардии: ВС РФ и союзные силы укрепили оборону левого берега Днепра

Командир одного из подразделений Росгвардии рассказал об усилении обороны на левом берегу Днепра. По его словам, меры предприняли по всей линии соприкосновения с боевиками ВСУ.

"По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-сапёрными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди", — пояснил военный РИА Новости.

Кроме того, по его словам, есть мощная поддержка артиллерии, системы ПВО и РЭБ. Как пояснил собеседник, ВСУ периодически открывают огонь по левому берегу, не обращая внимания на то, что в районе много мирных жителей.