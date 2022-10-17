Воздушная тревога объявлена в Киеве и области

В понедельник утром появились украинские власти на местах сообщили о воздушной тревоге. Она объявлена в Киеве и Киевской области.

По данным СМИ, воздушная тревога также действует в ряде других областей Украины: Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской.

Других подробностей пока нет. Также не сообщается, по каким объектам были нанесены удары.