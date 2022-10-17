В понедельник утром появились украинские власти на местах сообщили о воздушной тревоге. Она объявлена в Киеве и Киевской области.
По данным СМИ, воздушная тревога также действует в ряде других областей Украины: Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской.
Других подробностей пока нет. Также не сообщается, по каким объектам были нанесены удары.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В одном из сёл Белгородской области обнаружены фрагменты сбитой американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.