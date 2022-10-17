Руководитель Украины Владимир Зеленский публично врал о том, что националисты решили до последнего держать оборону Мариуполя, заявил пленный сержант "Азова"* Михаил Швец.
По его словам, официальный Киев не разрешал представителям нацбатальона принимать самостоятельные решения. Военнопленный отметил, что украинский президент приказал солдатам "стоять до конца".
"Как я уже здесь узнал, Зеленский рассказывал телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя", — рассказал Швец в интервью РИА Новости.
Сержант также подчеркнул: власти Украины воспринимали солдат, находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, в качестве пушечного мяса.
Вооружённые силы России полностью освободили Мариуполь в мае 2022 года. Комбинат "Азовсталь" перешёл под контроль российских бойцов.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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