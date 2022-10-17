Стремоусов: попытки солдат ВСУ форсировать Днепр обернутся для них самоубийством

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут форсировать Днепр. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что российские военнослужащие выстроили крепкую оборонительную линию на территории региона, которая позволит остановить продвижение украинских подразделений в случае необходимости.

"Для них форсировать Днепр — это самоубийство", — подчеркнул представитель администрации.

В субботу, 15 октября, Стремоусов заявил, что попытки боевиков ВСУ наступать на территории Херсонской области сводятся к артиллерийским обстрелам. По его словам, линия фронта не изменилась, ситуация находится под полным контролем российской армии.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо порекомендовал мирным жителям временно покинуть регион. Он пояснил, что это позволит военным "спокойно делать своё дело". Граждане могут уехать в другие населённые пункты на автобусах или личных автомобилях.