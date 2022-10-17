С утра 17 октября, в понедельник, во многих городах Украины объявлена воздушная тревога.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко подтвердил, что в Одессе слышны удары.
"В Одессе тоже взрывы", — цитирует РИА Новости Telegram-канал нардепа.
Ранее сообщалось, что в Одессе воздушная тревога объявлена во второй раз за утро. Сообщается также о взрывах в Киеве — их больше десятка.
Мэр Кличко заявил, что два взрыва прогремели в Шевченковском районе.
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