Депутат Верховной Рады Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе

С утра 17 октября, в понедельник, во многих городах Украины объявлена воздушная тревога.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко подтвердил, что в Одессе слышны удары.

"В Одессе тоже взрывы", — цитирует РИА Новости Telegram-канал нардепа.

Ранее сообщалось, что в Одессе воздушная тревога объявлена во второй раз за утро. Сообщается также о взрывах в Киеве — их больше десятка.

Мэр Кличко заявил, что два взрыва прогремели в Шевченковском районе.