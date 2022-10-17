Бойцами ВС РФ и росгвардейцами было уничтожено несколько десятков украинских беспилотников в районе Запорожской АЭС с помощью антидронных пушек и огнестрельного оружия.
"Противодронное ружье эффективно работает. Мы только им посадили за последний месяц около 15 беспилотников. Стрелковым оружием мы сбили порядка 20 БЛА", — пояснил в интервью РИА Новости один из командиров отряда Росгвардии.
Он уточнил, что ВСУ запускают не только разведывательные, но и ударные дроны, несущие на себе до 65 килограммов взрывчатки.
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