ВСУ бросили силы в наступление в направлении городов Берислав и Лисичанск

ВСУ не оставляют попыток наступления в направлении Берислава и Лисичанска.

Как сообщили в Минобороны РФ, предпринятая на Лисичанском направлении попытка ВСУ развить наступательную операцию в районе населённого пункта Стряповка была успешно пресечена российскими войсками. Отряды противника отступили на исходные позиции, потеряв 50 человек в живой силе и военную технику.

ВСУ не удалось прорвать оборону ВС РФ в районе населённого пункта Брускинское Херсонской области, которое находится примерно в 40 км от города Берислав. Противник понёс крупные потери в живой силе (более 100 военных). Уничтожено 13 бронированных машин и восемь автомобилей ВСУ.

На Купянском направлении артиллерия и авиация ВС РФ также нанесли огневое поражение противнику. ВСУ потеряли 160 бойцов и несколько единиц военной техники.