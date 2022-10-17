Илон Маск: Россия использует ядерное оружие для защиты Крыма

Известный предприниматель, создатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил: если российские власти столкнутся с угрозой потери контроля над Крымом, начнётся мировая война, в том числе ядерный конфликт.

Как напомнил бизнесмен, Москва воспринимает полуостров в качестве военно-морской базы. Маск сравнил регион по стратегической значимости с Гавайскими островами.

"При таком сценарии РФ не получит Крым, а вы сможете утешаться этой мыслью, наблюдая за грибовидными тучами", — подчеркнул изобретатель.

Ранее он заявил, что Москва способна уничтожить западные страны за 30 минут.