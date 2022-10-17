Известный предприниматель, создатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил: если российские власти столкнутся с угрозой потери контроля над Крымом, начнётся мировая война, в том числе ядерный конфликт.
Как напомнил бизнесмен, Москва воспринимает полуостров в качестве военно-морской базы. Маск сравнил регион по стратегической значимости с Гавайскими островами.
"При таком сценарии РФ не получит Крым, а вы сможете утешаться этой мыслью, наблюдая за грибовидными тучами", — подчеркнул изобретатель.
Ранее он заявил, что Москва способна уничтожить западные страны за 30 минут.
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