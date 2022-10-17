Ковитиди оценила обмен пленными с Украиной: "Необходимо бороться за жизнь"

Практика обмена военнопленными сегодня уже становится системой. Это говорит об актуальности и масштабе той проблемы, с которой столкнулось европейское сообщество в целом. Об этом заявила сенатор Российской Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди, комментируя Pravda.Ru обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110.

Она подчеркнула, что агрессия англо-американцев в европейской части континента, которая направлена против России, приносит серьёзные последствия. Однако Москва продолжает демонстрировать стремление идти навстречу разрешения гуманитарной проблемы, связанной с наличием военнопленных, заявила Ковитиди.

"Чрезвычайно важное значение имеет качественный и равноценный обмен. Мы понимаем о том, что сегодня необходимо бороться за жизнь каждого нашего военнослужащего", — отметила сенатор.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Москва передаст Киеву 110 пленных, в числе которых в основном женщины. В Россию вернутся 80 моряков и 30 военных из разных регионов страны.