Первое публичное заявление генерала Суровикина: СВО против полчищ фанатиков

Появилось первое публичное заявление главкома специальной операцией генерала Сергея Суровикина.

Об этом сообщает в своём аккаунте мессенджера специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.

"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами в партизанской войне против полчищ фанатиков, вооружённых НАТО. У нас достаточно сил и технических средств, чтобы привести Украину к полной капитуляции", — в частности, сказано в Telegram-канале спецкора.

А тем временем, воздушная тревога объявлена в Одесской и Черниговской областях Украины.