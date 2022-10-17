Появилось первое публичное заявление главкома специальной операцией генерала Сергея Суровикина.
Об этом сообщает в своём аккаунте мессенджера специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами в партизанской войне против полчищ фанатиков, вооружённых НАТО. У нас достаточно сил и технических средств, чтобы привести Украину к полной капитуляции", — в частности, сказано в Telegram-канале спецкора.
А тем временем, воздушная тревога объявлена в Одесской и Черниговской областях Украины.
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