Yonhap: Южная Корея и США проведут тренировки с участием около 240 самолётов

Военнослужащие из Южной Кореи и США проведут авиационные учения, в которых будет задействовано порядка 240 военных самолётов, сообщает Yonhap.

По информации агентства, тренировки планируется организовать с 31 октября по 4 ноября. Южная Корея направит на учения примерно 140 истребителей, а Штаты — около 100 самолётов.

"Площадкой для испытаний станет воздушное пространство Южной Кореи", — сказано в статье.

В материале подчёркивается, что к тренировочным полётам могут присоединиться австралийские военные.