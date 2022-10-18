Военнослужащие из Южной Кореи и США проведут авиационные учения, в которых будет задействовано порядка 240 военных самолётов, сообщает Yonhap.
По информации агентства, тренировки планируется организовать с 31 октября по 4 ноября. Южная Корея направит на учения примерно 140 истребителей, а Штаты — около 100 самолётов.
"Площадкой для испытаний станет воздушное пространство Южной Кореи", — сказано в статье.
В материале подчёркивается, что к тренировочным полётам могут присоединиться австралийские военные.
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