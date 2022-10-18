После взрыва в Днепре возник пожар на Приднепровской ТЭЦ

В результате взрыва в Днепре возник пожар на Приднепровской ТЭЦ. Об этом сообщают украинские источники.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что после удара по Днепру без электричества остались отдельные районы областного центра. Также обесточена одна из насосных станций "Днепроводоканала". На левом берегу города перебои с водой.

Он призвал экономить электричество везде, где только возможно.