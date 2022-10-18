ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Зелёного Гая на Херсонском направлении

На Херсонском направлении боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в районе Зелёного Гая.

Её нельзя назвать успешной, однако налицо стремление продвинуться к областному центру. Об этом пишет военный корреспондент Семён Пегов.

Он отмечает, что, в свою очередь, российская артиллерия активно работает практически по всей линии соприкосновения.