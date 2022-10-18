На Херсонском направлении боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в районе Зелёного Гая.
Её нельзя назвать успешной, однако налицо стремление продвинуться к областному центру. Об этом пишет военный корреспондент Семён Пегов.
Он отмечает, что, в свою очередь, российская артиллерия активно работает практически по всей линии соприкосновения.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.