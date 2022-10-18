ВСУ попытались перейти в контратаку к северо-востоку от Соледара

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались перейти в контратаку к северо-востоку от Соледара в районе Белогоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает во вторник военный журналист Семён Пегов в своём Telegram-канале.

Ранее военкор рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ в районе Зеленого Гая на Херсонском направлении.