Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались перейти в контратаку к северо-востоку от Соледара в районе Белогоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает во вторник военный журналист Семён Пегов в своём Telegram-канале.
Ранее военкор рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ в районе Зеленого Гая на Херсонском направлении.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.