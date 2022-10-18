Политолог Ищенко: никаких "украин" по периметру границ России не должно быть

Территории, находящиеся под контролем Киева, при любом раскладе событий будут ориентироваться на Запад. Такое мнение выразил дипломат и политолог Ростислав Ищенко.

В интервью изданию "Военное дело" он отметил, что руководству РФ с самого начала специальной военной операции (СВО) следовало объявить о важности воссоединения русских земель в составе единого государства.

"Для существования Украины уничтожение России необходимо ментально. И обратное тоже верно: чтобы РФ могла существовать, никаких "украин" по периметру её границ не должно быть", — считает эксперт.

Политолог убеждён: на старте СВО не планировалось присоединение новых регионов к России. По его словам, вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ поможет Москве укрепить переговорные позиции с западными странами.

Как пояснил Ищенко, Кремль уже точно не откажется от этих субъектов. Он добавил, что РФ может присоединить "ещё пару областей", если Запад будет и дальше "ни мычать, ни телиться".

При этом специалист подчеркнул: Вашингтон по-прежнему хочет сохранить на Украине плацдарм против Москвы. Российское руководство категорически не принимает такую стратегию, поэтому продолжит денацификацию и демилитаризацию украинских регионов, заключил политолог.