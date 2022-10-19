Власти Энергодара: ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по зданию администрации города

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли здание администрации Энергодара с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщают местные власти.

Атака началась в ночь на 19 октября. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, удар украинских военных по Энергодару следует рассматривать в качестве террористического акта.

По информации ведомства, боевики ВСУ также обстреляли объекты гражданской инфраструктуры.

"Повреждён мост при въезде в город и подстанция "Луч", — сказано в официальном релизе.

Отмечается, что специалисты экстренных служб приступят к восстановительным работам уже в ближайшие часы. В результате ударов никто не пострадал.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что армия Украины готовит наступление на Энергодар. Он убеждён: основной целью ВСУ является атомная электростанция.