Около 50-60 тысяч жителей правобережья Херсонской области следует перевезти на левый берег Днепра. Об этом заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские войска готовят силы, чтобы осуществить масштабное наступление.
"Мы подсчитывали — примерно 50-60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
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