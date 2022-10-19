Херсонская область усиливает линию обороны для отражения наступления ВСУ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион готовится к отражению наступления ВСУ. Линия обороны усиливается, отметил он. На данный момент обстановка стабильная, никто не собирается отступать.

"Опасности для продвижения врага вглубь региона нет", — сказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ могут попытаться нанести ракетный удар в любой момент.