Над Крымом и Севастополем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Небо полуострова под защитой", — написал Крючков в своём Telegram-канале.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.