В небе над Крымом и Севастополем силы ПВО сбили украинские беспилотники

Над Крымом и Севастополем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Небо полуострова под защитой", — написал Крючков в своём Telegram-канале.