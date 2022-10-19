Сальдо: въезд в Херсонскую область закрыт только на правобережье Днепра

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти ограничили доступ для гражданских лиц только к правобережной части региона.

Ранее политик сообщал, что запрет на въезд продлится неделю.