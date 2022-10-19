Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти ограничили доступ для гражданских лиц только к правобережной части региона.
Ранее политик сообщал, что запрет на въезд продлится неделю.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.