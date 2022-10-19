Для обороны Херсона российской армии не хватает артиллерии и аэродромов, расположенных рядом. Об этом заявил военный эксперт Сергей Денисенцев в интервью с изданием "Взгляд".
Он подчеркнул, что город находится на западном берегу Днепра. Вся логистика осуществляется по реке, а Антоновский мост постоянно обстреливается ВСУ. Также Денисенцев отметил, что украинская армия имеет численное преимущество.
ВС РФ не удаётся наносить удары по позициям ВСУ до начала боевого соприкосновения, поскольку из-за расположения аэродромов России в Крыму, авиация просто не успевает среагировать в нужное время.
Кроме того, РФ испытывает сложности из-за слабого развития спутниковой разведки и нехватки беспилотных летательных аппаратов.
"В конечном счёте всё это приводит к тому, что уходит много времени на принятие решений о нанесении удара", — отметил эксперт.
Денисенцев считает, что для боевых успехов России нужно развивать экономику и промышленность, а также должным образом тренировать мобилизованных.
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