Путин распорядился выплачивать мобилизованным не менее 195 тысяч рублей в месяц

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции сообщил, что денежное довольствие мобилизованных граждан должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.