Украинские боевики выпустили шесть ракет из американской РСЗО HIMARS по Червоному Прапору.
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 по населённому пункту Червоный Прапор с применением РСЗО HIMARS", — говорится в сообщении СЦКК.
Есть ли погибшие или пострадавшие, не уточняется.
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