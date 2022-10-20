ВСУ обстреляли Червоный Прапор из HIMARS

Украинские боевики выпустили шесть ракет из американской РСЗО HIMARS по Червоному Прапору.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 по населённому пункту Червоный Прапор с применением РСЗО HIMARS", — говорится в сообщении СЦКК.

Есть ли погибшие или пострадавшие, не уточняется.